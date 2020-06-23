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الوزراء: الأفراح والحفلات بالفنادق لازالت معلقة .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:04 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن الأنشطة الترفية التي تعني إقامة الحفلات والتجمعات لازالت معلقة، وهذا ساري على قاعات الافراح ودور المناسبات، وكذلك دور العبادة التي يقام فيها العزاءات وكتب الكتاب او اي مظاهر للتجمعات.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه اعتبارا من السبت القادم لا توجد أي قيود على حركة المواطنين، موضحا أن استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.

وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن قواعد الكمامة مازالت سارية وستظل غرامة الـ 4 الاف جنيه والحبس مطبقة لا تتغير، مؤكدا أن القرارات التي أعلن عنها اليوم لا يعني الاستغناء عن الكمامة ولا تغيير في قواعد ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة.

وأشار إلى أن المحليات في كل محافظة ستكون مختصة بمتابعة قرارات رئيس الوزراء  والالتزام بنسبة الإشغال في المطاعم والمقاهي، مضيفا أن  الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة مازالت مغلقة .
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