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ديني

صناع الإرهاب.. "صوت الأزهر" تفتح النار على حسن البنا وسيد قطب وطارق حجي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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أفردت صحيفة صوت الأزهر صفحاتها هذا الأسبوع للرد علي ما وصفته بالأكاذيب التي قالها المفكر طارق حجي في برنامج كل يوم علي قناة أون، إلي جانب  تفنيد أفكار الثلاثي حسن البنا وسيد قطب وأبو الأعلي المودودى واصفة إياهم بأنهم صُناع خطاب الإرهاب والتكفير. 


وعرضت الجريدة بعض مظاهر التجديد الذي قدمه الأزهر الشريف ونشرت نصوصا من مناهجه الدراسية. 


وفي بيان للصحيفة كتبه رئيس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوى فند ما وصفه بـ 8 أكاذيب رددها حجي عن الأزهر وقياداته، ونشرت الجريدة نقلا عن مصادر اسرائيلية ملامح عن زيارة حجي لإسرائيل والاعجاب به هناك، وربطت بين ذلك وبين كتابات تنتقد حجي وأخري تربط بين اليمين الامريكي وبين تغييرات في قناة الحرة نقلت الجريدة عن مصادر انها مولت كتّابا وإعلاميين لمهاجمة الازهر. 


وتحت عنوان "أدوات الاستعمار تدعو لوقف ميزانية الازهر" ربطت الجريدة بين دعوة حجي لوقف ميزانية الازهر وبين محاولات اخري تاريخية لحرمان الازهر من مخصصاته تزامنت مع ذكري اغلاقه من قبل الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر. 


ووصف الكاتب محمد أبو شامة الإعلامي خالد أبو بكر بأنه من دخلاء مهنة الإعلام، فيما أبدى رئيس التحرير تعجبه من غضب أبو بكر من الاعلان عن عدد الجريدة متسائلا عن التناقض في قبوله الهجوم علي الازهر باعتباره حرية رأي حتي لو تضمن معلومات كاذبة، ورفضه انتقاد طارق حجي.
صناع الإرهاب.. "صوت الأزهر" تفتح النار على حسن البنا وسيد قطب وطارق حجي
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