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منوعات

أمير عربي ملأ خزانات قصره في بريطانيا بمياه إيفيان الفرنسية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:25 م
قصر باكنجهام الملكي
قصر باكنجهام الملكي
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أماني إبراهيم
كشفت تقارير بريطانية أن أمير عربي فضل ملأ خزانات المياه في قصره ببريطانيا بمياه إيفيان الفرنسية.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن القصر التاريخي يرجع عمره إلى القرن الثامن عشر، وفضل مالكه الأمير العربي بأن تكون المياه معدنية من إيفيان الفرنسية.

وأظهرت وثائق المحكمة أن هذا القصر تبلغ قيمته 18 مليون جنيه إسترليني، وقام الأمير العربي بتجديده بمبلغ وصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وامتلئت خزانات المياه بالقصر بمياه إيفيان الفرنسية.

وتشتهر بريطانيا بالقصور والقلاع التاريخية بها، ومن أبرزها قلعة ماي في إسكتلندا وتم بناؤها في القرن السادس عشر، بيت هايجروف وهو بيت ريفي بني في القرن الثامن عشر ويقضي فيه الأمير تشارلز عطلته.

أما مياه إيفيا الفرنسية فهي نفس اسم مدينة إيفيان، التي تقع ضمن إقليم سافوا، والتي اشتهرت بنقاء مائها والذي يتم استخدامه حاليا في المجال الطبي لشدة نقائه من الشوائب، وتم إنتاجه كعلامة تجارية في عام 1960 ومنذ ذلك الوقت نالت شهرة واسعة.
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