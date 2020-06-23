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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يصدر بيانا لطلاب السنوات النهائية حول الاعتذارات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:56 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدم  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بالتهنئة إلى طلبة وطالبات السنوات النهائية بمناسبة قرب انتهاء دراستهم الجامعية وتخرجهم إلى الحياة العملية، داعيا الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم في كل محطات حياتهم العلمية، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان أصدره اليوم حرص الجامعة التام على أبنائها وبناتها، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ عليهم خلال الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.


أكد الدكتور  أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فى بيانه ضرورة إحاطة أبنائنا وبناتنا من طلبة وطالبات الجامعة بالنقاط التالية، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020:

ـ يجب على الطالب الذي لا يرغب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 ، نظرًا للظروف الراهنة أن يتقدم بطلب إلى مجلس الكلية المعنية قبل بدء موعد الامتحانات بوقت كاف ووفقا لقواعد تقديم الطلبات الذي تقرره مجالس الكليات بحيث يقر فيه الطالب برغبته في الاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 ، وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة لهذا الفصل الدراسي الثاني.

أضاف شديد ـ في حالة الأعذار الطارئة والمرضية يمكن للطالب تقديمها بعد نهاية امتحان المادة/ المواد المعتذر عنها وتخضع لقواعد الأعذار المقررة من قبل مجلس الكلية.

و في كلتا الحالتين السابقتين يحق للطالب المعتذر سواء عن كل المقررات أو بعضها حضور امتحانات الدور الثاني وفقا للمواعيد التي تحددها الجامعة مع احتفاظه بكامل درجاته وتقديره في مواد الاعتذار ولا يعد غياب الطالب رسوبا بل يعتبر غياب بعذر مقبول.
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