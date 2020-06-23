غرفة شركات السياحة توضح إجراءات رد مبالغ الحجز للمتقدمين للحج .. فيديو

قال على المنسترلى عضو غرفة شركات السياحة ، إنه سيتم رد المبالغ المقدمة من الحجاج ، وهى مبالغ قليلة لأنها مقدم القرعة وتتراوح من 5 لـ 10 آلالاف جنيها ، موضحًا أن كل مواطن سيتوجه إلى الشركة وعلى حسب اتفاقه معها سواء استرداد الأموال أو بقاؤها للعام القادم .





وأضاف "المنسترلى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مقدم الحجز يتراوح من 5 لـ 10 % ، مؤكدا أن هناك أعداد كبيرة حاجزة للحج خلال هذا العام .





وأشار "عضو غرفة شركات السياحة " إلى أن 12 ألف حاج يتقدم خلال كل عام لذا سددت شركات السياحة أموال كبيرة للسعودية ، وهذا مايجب استرداده حاليا ، منوهًا إلى أن هناك أموال كثيرة جدًا من العمرة لم تسترد حتى الآن .





ولفت إلى أن المواطن يريد استرداد أمواله بشكل عاجل من شركات السياحة ، معلقًا :" لدينا 100 ألف معتمر لذلك على الشركات مبالغ ضخمة للمعتمرين ".