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غرفة شركات السياحة توضح إجراءات رد مبالغ الحجز للمتقدمين للحج .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:58 م
الحج
الحج
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محمود محسن
قال على المنسترلى عضو غرفة شركات السياحة ، إنه سيتم رد المبالغ المقدمة من الحجاج ، وهى مبالغ قليلة لأنها مقدم القرعة وتتراوح من 5 لـ 10 آلالاف جنيها ، موضحًا أن كل مواطن سيتوجه إلى الشركة وعلى حسب اتفاقه معها سواء استرداد الأموال أو بقاؤها للعام القادم .

وأضاف "المنسترلى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن  مقدم الحجز يتراوح من 5 لـ 10 % ، مؤكدا أن هناك أعداد كبيرة حاجزة للحج خلال هذا العام .

وأشار "عضو غرفة شركات السياحة " إلى أن 12 ألف حاج يتقدم خلال كل عام لذا سددت شركات السياحة أموال كبيرة للسعودية ، وهذا مايجب استرداده حاليا ، منوهًا إلى أن هناك أموال كثيرة جدًا من العمرة لم تسترد حتى الآن .

ولفت إلى أن المواطن يريد استرداد أمواله بشكل عاجل من شركات السياحة ، معلقًا :" لدينا 100 ألف معتمر لذلك على الشركات مبالغ ضخمة للمعتمرين ". 
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