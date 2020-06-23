عرض مجاني لـ الفيلم السعودي سيدة البحر.. شاهد

أعلن صناع الفيلم السعودي "سيدة البحر" عن إمكانية مشاهدته يوم الجمعة المقبل لحضور عن طريق عرض مباشر على الإنترنت.
الفيلم حائز على جائزة "فيرونا" إحدى جوائز مهرجان فينيسيا الدولي الفلم من إخراج المخرجة السعودية (شهد أمين) وسوف يتاح الساعة 7:30 مساء.
الفيلم حائز على جائزة "فيرونا" إحدى جوائز مهرجان فينيسيا الدولي الفلم من إخراج المخرجة السعودية (شهد أمين) وسوف يتاح الساعة 7:30 مساء.
للتسجيل لمشاهدة الفيلم:
سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري.
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الفيلم يقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.