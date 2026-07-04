سقوط مصنع بُـن بير سلم في قبضة تموين الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وقال المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط كميات كبيرة من البن المغشوش بأحد الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول الفيوم حيث يقوم بتعبئة وتغليف البن المغشوش في عبوات مستغلاً اسم تجاري ( البن اليمنى) ومدون على العبوات عنوان مغاير لمكان الضبط على خلاف الحقيقة لغش وتضليل وخداع رجال الضبط القضائي وجمهور المستهلكين حيث تم التحفظ على 3 آلاف كيس بن مختلفة الأصناف والاوزان وتم التحفظ على جوال معبأ بالبن المطحون مجهول المصدر بإجمالي وزن 250 كجم من البن كما تم ضبط كميات كبيرة من أكياس البن الفارغة والكراتين الحاوية للبن وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

وتم ضبط 2 محضر مواد بترولية وبيانها 48 جركن بنزين 80 وسولار وزن الجركن 20 لتر بإجمالي 960 لتر على أحد التريسكلات بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم لمركز شرطة الشواشنه ، و21 جركن بنزين 80 زنه الجركن 21.5 لتر بإجمالي 450 لتر على أحد التريسكلات بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم لمركز شرطة ابشواي.

وتم تحرير محضر جنحة ضد أحد المخالفين لتجميع مواد بترولية بدون وجه حق حيث تم ضبط 400 لتر بنزين 80 كانت معدة للبيع في السوق السوداء، ومحضر جنحة لتجميع150 كجم دقيق مستهلكين بدون وجه حق، وبيعها خارج المنظومة الرسمية، كما تم ضبط 300 كجم من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء كما تم تحرير25 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.