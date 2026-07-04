قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: بكيت بعد الرحيل عن ليفربول.. واليوم أبكي فرحا بإنجاز مصر التاريخي
الأب لسة مطلعش .. تفاصيل صادمة في جريمة العوامية
ليلة الأساطير.. 5 مفاتيح تمنح صلاح التفوق على ميسي في معركة مونديال 2026
تأجيل محاكمة عصام صاصا في سرقة لحن لشيرين عبدالوهاب
مفاجأة | 100 ألف جنيه تجدّد مجرى الأحداث في انهيار عقار منشأة ناصر
وزارة الصحة: ترخيص 20 بنك دم وتجديد تراخيص 3 بنوك في 9 محافظات خلال عام
سفارة السودان تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب لدور الـ 16 بالمونديال
بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين
JTWC: إعصار "بافي" يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين
إنجاز علمي .. طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
ما مصير مسلسل محمد رمضان بعد انسحاب أحمد مراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط مصنع بُـن بير سلم في قبضة تموين الفيوم

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
قسم المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وقال المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  كميات كبيرة من البن المغشوش بأحد الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول الفيوم حيث يقوم بتعبئة وتغليف البن المغشوش في عبوات مستغلاً اسم تجاري ( البن اليمنى) ومدون على العبوات عنوان مغاير لمكان الضبط على خلاف الحقيقة لغش وتضليل وخداع رجال الضبط القضائي وجمهور المستهلكين حيث تم التحفظ على 3 آلاف كيس بن مختلفة الأصناف والاوزان وتم التحفظ على جوال معبأ بالبن المطحون مجهول المصدر بإجمالي وزن 250 كجم من البن كما تم ضبط كميات كبيرة من أكياس البن الفارغة والكراتين الحاوية للبن وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

وتم ضبط 2 محضر مواد بترولية وبيانها   48 جركن بنزين 80 وسولار وزن الجركن 20 لتر بإجمالي 960 لتر على أحد التريسكلات بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم لمركز شرطة الشواشنه ، و21 جركن بنزين 80 زنه الجركن 21.5 لتر بإجمالي 450 لتر على أحد التريسكلات بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم لمركز شرطة ابشواي.

وتم تحرير محضر جنحة ضد أحد المخالفين لتجميع مواد بترولية بدون وجه حق حيث تم ضبط 400 لتر بنزين 80 كانت معدة للبيع في السوق السوداء، ومحضر جنحة لتجميع150 كجم دقيق مستهلكين بدون وجه حق، وبيعها خارج المنظومة الرسمية، كما تم ضبط 300 كجم من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء كما تم تحرير25 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

محافظة الفيوم محافظ الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

مصر والمغرب

مصر والمغرب يحملان آمال إفريقيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026

الزمالك

مكاسب مالية ضخمة للزمالك عقب تأهل المنتخب لدور 16 من كأس العالم

السنغال

بيان رسمي من السنغال بشأن أزمة المنتخب في كأس العالم

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد