سيارة فاتن حمامة و «الخروف المشاكس» !

يتعرض الكثير من الممثلين على مواقف محرجة مع الحيوانات الغريبة أثناء السير بالسيارة، ولعل الموقف الكوميدي الذي حدث لفاتن حمامة «سيدة الشاشة العربية» كان غريبًا للغاية ومثير للسخرية والشفقة.





في أحد الأيام وتحديدًا في شهر رمضان، سافرت فاتن حمامة إلى الإسكندرية بصحبة سائقها لتصوير أحد أفلامها وأثناء السير على الطريق الصحراوي تعرضت سياراتها للمضايقات من قبل بعض الشباب وبدأ السائق يدخل في يباق معهم للتخلص من تلك السخافات.





وبعد فترة طويلة نجحت سيارة فاتن حمامة بتخطي هذه المشكلة، ولكنه أصبح خلف سيارة لورى ضخمة محملة بالخرفان وكان سائقها شديد التهور يذهب يمينا وشمالا حتى كادت سيارة سيدة الشاشة تصطدم باللورى أكثر من مرة.





ورغم ذلك ظلت الفنانة الكبيرة تهدئ من غضب سائقها قائلة:"معلش الدنيا صيام حاول تتجاوزه"، بينما يحاول هو أن يكظم غيظه.





بعد عناد اللوري مع سائق سيارة فاتن حمامة سقط خروف من الخرفان من على السيارة وسال دمه دون ان يدري صاحب اللوري، حينها طلبت فاتن حمامة من سائقها بالتوقف لإنقاذ الخروف وإعطائه لصاحبه.



