مجلس النواب الليبي: كنا نتوقع من الجامعة العربية سحب الثقة من حكومة الوفاق

قال عبد الحميد الصافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجميع كان ينتظر قرارات جميع الدول العربية تجاه الملف الليبي، ولكن البيان جاء فيه تأكيد على بيان القاهرة.





وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا كنا نتوقع أن يكون هناك أشياء أكثر مما تم بكثير منها سحب الثقة من حكومة الوفاق.





وأوضح أن حكومة الوفاق هى من أدخل رجب طيب أردوغان فى ليبيا، وأنها حكومة غير دستورية.





ولفت مستشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن حكومة الوفاق أصبحت هشة، وأنها تحمى من قبل المليشيات الإرهابية.



