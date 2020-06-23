سامح شكري: نهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا .. ونتائج التدخل التركي خطيرة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية من أجل حل الأزمة.





وأضاف شكري في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن التدخل التركي في ليبيا قد يأتي بنتائج خطيرة إذا لم ينته.





وجاءت تصريحات شكري عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب، حيث أكدوا على ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرة المصرية "إعلان القاهرة"، ورفض التدخل الأجنبي .





إى ذلك، قالت قناة "العربية" إن الخارجية المصرية تجري مشاورات مع أوروبا لوقف التوغل التركي بسرت.





وأضافت أن هناك بعض الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدعم وقف القتال والانسحاب التركي من سرت، برغم كون أنقرة عضو في الحلف.





وحذرت دول أوروبية تركيا من التوغل للوصول لمناطق نفطية في ليبيا، في إشارة إلى أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأضافت القناة أنه يتم بحث إرسال مراقبين دوليين لضمان وقف إطلاق النار.



