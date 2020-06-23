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رياضة

توتنهام ينتصر على وست هام في الدوري الإنجليزي .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره نادي وست هام يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

توتنهام استطاع تسجيل هدفًا في الشوط الأول عن طريق لاعبه سون هيونج مين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفار، حيث ثبت وجود اللاعب الكوري الجنوبي في موقف تسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل سوسيك أول أهداف السبيرز في مباراة اليوم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة لفريقه مضيفًا الهدف الثاني ومؤكدًا انتصار توتنهام على جاره اللندني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 45 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.
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