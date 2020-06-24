ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. المعدن النفيس يحقق 15% مكاسب خلال 2020.. برلمانيون: بسبب توجه رجال الأعمال والمستثمرين لـ تحويل الأوراق المالية إلى أوقية ذهبية.. وفيروس كورونا كلمة السر في انخفاضه

- برلمانى: إقبال رجال الأعمال على شراء الذهب أدى لارتفاعه عالميًا
- عضو اقتصادية النواب يوضح السبب فى ارتفاع أسعار الذهب
- هل تتراجع أسعار الذهب بعد انتهاء أزمة كورونا؟.. برلماني يجيب
صعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.
وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية، الذين أكدوا جميعًا، أن أغلب المستثمرين حول العالم يقومون باستثمار أموالهم فى مجالات عديدة ولكن بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وانحصار الاستثمار ادى تباعد المستثمرين عن الأسواق وتوجيه استثماراتهم فى الذهب.
قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع اسعار الذهب فى العالم هو إنخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمارات.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن اغلب المستثمرين حول العالم يقومون باستثمار أموالهم فى مجالات عديدة ولكن بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وانحصار الاستثمار ادى تباعد المستثمرين عن الأسواق وتوجيه استثماراتهم فى الذهب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجه العديد من المستثمرين الى الاستثمار فى الذهب رفع أسعار المعدن النفيس عالميًا، أما بالنسبة للوضع فى مصر فان أغلب المستثمرين كانوا دائما يستثمرون أموالهم فى أذون الخزانة المصرية أو الأسواق الناشئة وظهور أزمة كورونا قاموا بتغير اتجاهاتهم الى الاستثمار فى الذهب.
وتابع النائب حديثة": من المتوقع انخفاض اسعار الذهب مرة اخرى بعد أنتهاء أزمة كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى".
كما قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب والقفزة التي وصل إليها فى الفترة الاخيرة غير متوقعة، مؤكدًا أن سعر الذهب كان 300 جنيه وقفز لـ 600 جنيه.
وأضاف "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن السبب هو اقبال العديد من رجال الأعمال على تحويل الأوراق المالية الى أوقية ذهبية حوالى أكثر من 25% لـ 30% تم تحويلهم الى ذهب مما جعل هناك ارتفاع كبير فى سعره خلال الفترة السابقة.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الاسواق الان اصبح مجالات الاستثمار بها محدودة بسبب فيروس كورونا فأصبحت تختص بالمستلزمات والاوقية الذهبية فقط ولا يوجد تنوع فى المجالات الاخرى ولذلك كان هناك قرارات جريئة من جانب الحكومات حول العالم لفك حظر التجول وتشغيل باقى المجالات الاخرى.
ومن جانبه، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار الذهب قبل ظهور فيروس كورونا المستجد فى البلاد وصلت سعر الأوقية 1550 دولارا وبعد ظهور الفيروس وصلت لـ 1750 دولارا وذلك له دلائل كثيرة.
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وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه الدلائل والمؤشرات أن معظم المستثمرين ورجال الأعمال اتجهوا إلى الاستثمار فى الأوقية الذهبية بسبب ركود اقتصاد البنوك وانخفاض الفوائد وضعف الإنتاج، واتجاههم الى الذهب لكونه ملاذ أمن لكى يضمن عودة عجلة الاقتصاد مرة اخرى وتعافيه بعد أزمة كورونا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأوقية الذهبية بعد فيروس كورونا وانتعاش الاقتصاد وتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الى الاستثمار فى المجالات الاخرى بخلاف الذهب مما سيجعل هناك نوع من الميزان بينه وبين المجالات الأخرى.
ووجه النائب نصيبة للمقبلين على الزواج وأولياء الأمور، قائلا:" لا تتشبثوا بالمهور ويجب عدم المغالاة والنظر برحمة الى الشباب فى هذه الظروف الراهنة".