ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. المعدن النفيس يحقق 15% مكاسب خلال 2020.. برلمانيون: بسبب توجه رجال الأعمال والمستثمرين لـ تحويل الأوراق المالية إلى أوقية ذهبية.. وفيروس كورونا كلمة السر في انخفاضه

برلمانى: إقبال رجال الأعمال على شراء الذهب أدى لارتفاعه عالميًا

عضو اقتصادية النواب يوضح السبب فى ارتفاع أسعار الذهب

هل تتراجع أسعار الذهب بعد انتهاء أزمة كورونا؟.. برلماني يجيب





صعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.

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كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.



أغلب المستثمرين حول العالم يقومون باستثمار أموالهم فى مجالات عديدة ولكن بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وانحصار الاستثمار ادى تباعد المستثمرين عن الأسواق وتوجيه استثماراتهم فى الذهب . وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية، الذين أكدوا جميعًا، أنأغلب





قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع اسعار الذهب فى العالم هو إنخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمارات.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن اغلب المستثمرين حول العالم يقومون باستثمار أموالهم فى مجالات عديدة ولكن بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وانحصار الاستثمار ادى تباعد المستثمرين عن الأسواق وتوجيه استثماراتهم فى الذهب

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجه العديد من المستثمرين الى الاستثمار فى الذهب رفع أسعار المعدن النفيس عالميًا، أما بالنسبة للوضع فى مصر فان أغلب المستثمرين كانوا دائما يستثمرون أموالهم فى أذون الخزانة المصرية أو الأسواق الناشئة وظهور أزمة كورونا قاموا بتغير اتجاهاتهم الى الاستثمار فى الذهب.

وتابع النائب حديثة": من المتوقع انخفاض اسعار الذهب مرة اخرى بعد أنتهاء أزمة كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى".





كما قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب والقفزة التي وصل إليها فى الفترة الاخيرة غير متوقعة، مؤكدًا أن سعر الذهب كان 300 جنيه وقفز لـ 600 جنيه.





وأضاف "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن السبب هو اقبال العديد من رجال الأعمال على تحويل الأوراق المالية الى أوقية ذهبية حوالى أكثر من 25% لـ 30% تم تحويلهم الى ذهب مما جعل هناك ارتفاع كبير فى سعره خلال الفترة السابقة.









وأشار عضو مجلس النواب، أن الاسواق الان اصبح مجالات الاستثمار بها محدودة بسبب فيروس كورونا فأصبحت تختص بالمستلزمات والاوقية الذهبية فقط ولا يوجد تنوع فى المجالات الاخرى ولذلك كان هناك قرارات جريئة من جانب الحكومات حول العالم لفك حظر التجول وتشغيل باقى المجالات الاخرى.



