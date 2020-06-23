ارتفاع أسعار الذهب عالميا..المعدن النفيس يحقق 15% مكاسب خلال 2020

صعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.
وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.
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كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.
وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعًا مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.
وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعومًا بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.
وبحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1769.30 دولار للأوقية.
في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1756.37 دولار للأوقية.
وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.878.
وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.
أقرا ايضا..إنتاج الصلب العالمي يهبط 8.7% في مايو
كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.
وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعًا مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.
وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعومًا بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.
وبحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1769.30 دولار للأوقية.
في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1756.37 دولار للأوقية.
وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.878.