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اقتصاد

إنتاج الصلب العالمي يهبط 8.7% في مايو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:57 م
صناعة الصلب
صناعة الصلب
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قسم الاقتصاد
قال الاتحاد العالمي للصلب اليوم الاثنين إن الإنتاج العالمي من الصلب الخام هبط 8.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 148.8 مليون طن في مايو مع قيام الكثير من مصنعي الصلب بوقف العمليات بسبب جائحة كوفيد-19، رغم أن الصين أظهرت صمودا وأنتجت المزيد من المعدن.

وأظهرت بيانات من الاتحاد تناقضا حادا بين إنتاج الصلب في الصين، التي رفعت إلى حد كبير الإغلاقات، وبين بقية العالم.

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وارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، وهي أيضا أكبر مستهلك للمعدن في العالم، 4.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 92.3 مليون طن في مايو.

لكن البيانات أظهرت أن الإنتاج هوى بنسبة 36.6 بالمئة في الولايات المتحدة و31.8 بالمئة في اليابان و26.8 في الاتحاد الأوروبي.

والانخفاض في اليابان، ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، هو الهبوط الشهري الأكثر حدة منذ يناير كانون الثاني 2009، بحسب محلل في الاتحاد الياباني للحديد والصلب الذي نشر بيانات يوم الجمعة.

وهبط إنتاج الصلب في الهند 39.1 بالمئة بينما كان الانخفاض في كوريا الجنوبية أقل حدة إذ بلغ 14.1 بالمئة.

وقال الاتحاد العالمي للصلب في وقت سابق هذا الشهر إن من المتوقع أن يهبط الطلب على المعدن 6.4 بالمئة هذا العام، لكنه سينتعش العام القادم.
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