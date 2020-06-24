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محافظات

مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:33 ص
غلق كافية مخالف لقرار
غلق كافية مخالف لقرار الحظر في الزمالك
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء محمد عقل، رئيس حي غرب القاهرة، غلق كافية في منطقة الزمالك، خالف قرارات الحظر الصادرة عن مجلس الوزراء والمستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية له؛ لمتابعة تطبيق قانون الحظر، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ولدى تواجد اللواء محمد عقل في منطقة الزمالك لمتابعة تطبيق الحظر تم اكتشاف وجود كافية مخالف لقرار الحظر وبه عدد من الرواد؛ فتم غلقه ومصادره البطاقة الشخصية لصاحبه؛ من أجل تحرير محضر ضده، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس الحي، على الجهات المختصة، بتكثيف عمليات الرقابة خلال الفترة الحالية والمقبلة التي ستشهد تغييرا في أوقات الحظر بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد أنه سيتم غلق المحال التجارية الساعة التاسعة مساء، فيما سيتم غلق المطاعم الساعة العاشرة مساء، مع الالتزام بطاقة استيعابية بنسبة 25%، وعدم تدخين الشيشة داخل المقاهي أو الكافيتريات،مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة.
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
مستعجل على قرار فتح المقاهي.. ضبط كافيه مخالف وإخلائه من المواطنين في الزمالك.. صور
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