اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن موعد عودة الدوري الممتاز بعد 10 أيام، عقب الانتهاء من مسحات كورونا.





وقالت عبد الحق في تصريحات تلفزيونية بفضائية "MBC مصر" عبر برنامج "اللعيب": "نأخذ الاحترازات الوقائية ووزارة الشباب والرياضة أصدرت كتيبًا وقمنا بتوزيعه على كل الأندية".





وأضافت: "تجارب البلاد الأخرى شهدت عودة الدوريات والحياة استمرت، اللاعبون يحتكون بغيرهم في حياتهم اليومية".





وأكملت: "محمود سعد وأحمد عبد الله ومحمد فضل وجمال محمد علي سيحضرون اجتماعًا غدًا مع المديرين الفنيين للأندية، وعمرو الجنايني لديه ظروف ولن يكون حاضرًا ولكن هو معنا في كل شيء ومتابع لمجريات الأمور".





وفي نفس السياق: "وصل لنا دعم 200 ألف دولار من الـ فيفا، ووزعنا أكثر من ذلك على الأندية، لم يصل لنا 500 ألف دولار من كاف، وحتى الآن لم نتلق أي دعم منه، ولا توجد أي خطابات رسمية بهذا الشأن".





وعن عودة الدوري الممتاز؛ قالت عبد الحق: "الاعلان الرسمي عن موعد عودة الدوري سيكون بعد 10 ايام، وسنعلن البداية بعدما ننتهي من مسحات كورونا".