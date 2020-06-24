وجيه أحمد: شفاء 3 حكام من بين 4 أصيبوا بـ كورونا.. والتدريب على الـ VAR مستمر بالمنازل.. فيديو

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه يوجود 4 إصابات بفيروس كورونا بين الحكام .





وأضاف وجيه أحمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم شفاء 3 حالات حتى الآن، ويتم التواصل مع الحكم المصاب .





وأوضح "علاقتنا مع الحكام لم تنقطع خلال فترة التوقف، واللجنة كانت ترسل برامج تدريبية للحكام في منازلهم".





وأكد أنه يتم تدريب الحكام على تقنية "VAR"، للتذكير بالقوانين الخاصة بها، مشيرا إلي عمل مسحات لكافة الحكام قبل إقامة المعسكرات لخوض بطولة الدوري المصري من جديد.





واختتم:" كل المؤشرات تؤكد بقائي على رأس لجنة الحكام، وعزب حجاج مديرا لها، ونبحث استكمال لجنة الحكام وتشكيل لجنة فنية ".