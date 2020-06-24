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رياضة

اللجنة الطبية باتحاد الكرة: 15 ناديًا أجرت مسحات العينة الأولى لـ فيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إجراء 15 ناديا، لـ المسحة الأولي المخصصة لفيروس كورونا المستجد استعدادًا لخوض التدريبات واستئناف مباريات الدوري المصري .

وأضاف محمد سلطان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم الكشف عن نتيجة 5 أندية فقط حتى الآن لتتبقى 8، مشيرا إلي سلبية جميع النتائج .

وتابع: "تم عمل التحليل من قبل أندية بيراميدز والجونة من معامل خاصة بهم، ويتبقى فقط "الزمالك والإسماعيلي وإف سي مصر".

وأشار محمد سلطان إلي وجود بعض الإجراءات الاحترازية والطبية للاعبين قبل خوض المباريات وداخل غرف الملابس، بالإضافة إلي عمل مسحات بشكل عشوائي وعزل حالات الاشتباه لمدة أسبوعين.
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