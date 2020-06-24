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محمد العرابي: صمت حلف الناتو على تعديات أردوغان وتركيا في ليبيا مُشين.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:08 ص
محمد العرابي
محمد العرابي
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البهي عمرو
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن جامعة الدول العربية هى تجميع لـ إرادات الدول العربية، وقوتها نابعة منها، مشيرا إلى أن ملفي ليبيا وإثيوبيا أهم من كل الملفات المطروحة على الساحة؛ حتى ولو كان فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجامعة العربية أدانت التدخلات الأجنبية العسكرية فى ليبيا، وأنه لا سبيل سوى الحل السياسي.

وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تضع اسم تركيا فى بيانها اليوم، ومن المشين أن يصمت حلف الناتو على تعديات أردوغان وتركيا في ليبيا خاصة أن تركيا عضو في الحلف، لافتا الى وأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متأخرة رغم أنها في محلها، وان ماكرون أكد أن تركيا تتسبب فى مشكلات.

وأوضح أن الشعب الليبي مر بفترات صعبة، ولابد من مساعدته، سواء من دول الجوار أو الدول الأوروبية.

ونوه الى أن البيان الخاص بـ سد النهضة جيد ، ويدعم مصر فى موقفها، مؤكدا أن دولة إثيوبيا ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق، ونحن في منعطف غريب حاليا.

وتوقع العرابي، أن ينعقد مجلس الأمن قبل ملء السد الإثيوبي ولكن القرار غير مضمون توقيته، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية عليها مسئولية كبيرة وتبذل جهدا قويا.
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