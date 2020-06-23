سامح شكري: لهذا السبب لم يذكر اسم تركيا بقرار الوزراء العرب.. وليس هناك حل عسكري في ليبيا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مداخلة مع قناة "سكاي نيوز" في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.





وقال شكري إن القرار الذي تم اعتماده في اجتماع الجامعة العربية على مستوى الوزراء، يعبر عن التوافق القائم بين الدول العربية لإنهاء الأزمة الليبية، محذرا من أن التدخل التركي قد يأتي بنتائج خطيرة في ليبيا.





وأضاف أن القرار الصادر عقب الاجتماع يشدد على "وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية"، وأن تفعيل القرار يتوقف على إرادة كل الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي.





وشدد شكري على أن "هذه الأطراف عليها أن تدرك أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل.. ليس هناك حل عسكري بل هناك مزيد من التدخلات الخارجية التي لا تصب في صالح الشعب الليبي".





وتابع شكري أن على "كافة الأطراف ودول الجوار تكثيف تواصلها والتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق والعمل على وضع الضمانات لهذا الوقف إلى غاية الوصول إلى حل سياسي".





وأوضح وزير الخارجية، أن عدم الإشارة إلى تركيا بشكل مباشر في نص القرار كان لأن الوزراء ارتأوا أنه من الأفضل الاكتفاء بالإشارة الضمنية "لأننا نعلم أن بعض أعضاء الجامعة قد لا يفضلون تضمين اسم تركيا لاعتبارات واضحة".



