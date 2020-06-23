تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تلك الدولة تريد ان تنهي الموضوع لصالح إثيوبيا في النهاية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر تتحدث عن حقها في مياه نهر النيل ولا تهاون في هذا الأمر ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أحدى الدول الأفريقية تتواصل مع مجلس الأمن وتحاول تعطيل قيام مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة ملف سد اثيوبيا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سوف ننتظر اليومين المقبلين لحين رؤية حقيقة هذا الامر "، :" نحن نتحدث عن الأمن المائي لـ 100 مليون مصري ".