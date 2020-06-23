AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:22 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحدى  الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   تلك الدولة تريد ان تنهي الموضوع لصالح إثيوبيا في النهاية ". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  مصر تتحدث عن حقها في مياه نهر النيل ولا تهاون في هذا الأمر ". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أحدى الدول الأفريقية تتواصل مع مجلس الأمن وتحاول تعطيل قيام مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة ملف سد اثيوبيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سوف ننتظر اليومين المقبلين لحين رؤية  حقيقة هذا الامر "، :" نحن نتحدث عن الأمن المائي لـ 100 مليون مصري ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي تحدث 6 مرات في الأمم المتحدة عن حقوق مصر فى مياه النيل.. فيديو

أحمد موسى منفعلا: مياه نهر النيل خط أحمر.. فيديو

إثيوبيا تراوغ فى مفاوضات سد النهضة.. خبراء: أديس أبابا تسعى لخلق توتر فى المنطقة.. مصر تمتلك أدواتها لحسم الملف.. وبنود تاريخية تمنع المساس بحقوق دولتى المصب

نهر النيل دولي.. مفيد شهاب:على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية

أحمد موسى: وزير خارجية إثيوبيا يتحدث بلهجة تصعيدية ضد مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

من الرابعة فجرا ..الحكومة : مد عمل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

خالف توجهات الإخوان .. الرئيس التونسي يعلن: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وشرعية الوفاق مؤقتة

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء