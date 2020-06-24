لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا

أصبح ديوكوفيتش هو رابع لاعب يصاب بفيروس كورونا ضمن جولة معرض تنس «أدريا» التي أقيمت في صربيا وكرواتيا على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث ظهرت نتائج إصابة اللاعب بالتزامن إعلان التقاط اللاعبين جريجور ديميتروف، بورنا كوريك وفيكتور ترويكي للفيروس المستجد، مما جعل عودة الرياضة في موضع ريبة مما يمكن أن تشكله من تهديد لصحة اللاعبين حول العالم.





ولم يتم إجراء اختبار للاعب ديوكوفيتش، الذي شارك في جولة كرواتيا يوم الأحد، ومن ثم ذلك عاد إلى صربيا، لكن لدى وصوله إلى هناك، تأكد من أنه كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد.





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ولم تظهر على ديكوفيتش أية أعراض، بالإضافة إلى أن زوجته «جيلينا» أثبتت نتائجها إيجابية للفيروس المستجد وستخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.





وقال ديوكوفيتش في بيان "في اللحظة التي وصلنا فيها إلى بلجراد ذهبنا للاختبار.. وقد كانت نتيجتي إيجابية تمامًا مثل نتائج جيلينا، بينما أطفالنا سلبيون".





وأضاف: "كل ما فعلناه في الشهر الماضي فعلناه بقلب نقي ونوايا صادقة.. كانت بطولتنا تهدف إلى توحيد وتبادل رسالة التضامن والتعاطف في جميع أنحاء المنطقة".



