في ذكرى ميلاده .. تعرف على سر خلاف صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ

ميلاد الفنان الراحل، صلاح نظمي 1918، الذي قدم ما يزيد على 300 عمل فني، وتميزه في أدوار الشر . يوافق اليوم 24 يونيو ، يوم





وما لا يعرفه الكثيرون، أن هناك خلافا نشب بين صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ في أواخر الستينيات بسبب وصف "العندليب" له، بـ"النجم الأثقل ظلا".





وهو الأمر الذي أثار غضب صلاح نظمي وقام برفع دعوى قضائية ضد العندليب ولكن المحكمة أصدرت قرارا ببراءته، بعدما أكد محامي عبد الحليم حافظ أمام القاضي، أنه ما كان يقصد شخص "نظمي"؛ وإنما كان يتحدث عن طبيعة الأدوار التي يؤديها وهو ما يعد مدحا في حقه، حيث استطاع أن يتقن أدواره بصورة كبيرة، وهو أمر لا يعد ذما على الإطلاق.





وبعد انتهاء الجلسة؛ ذهب "حليم" إلى "نظمي"، واصطحبه إلي بيته ليشربا سويا الشاي ويمنحه دور في فيلمه الجديد والأخير "أبي فوق الشجرة"، لينسى نظمي إهانة حليم.



