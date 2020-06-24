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أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات تدخلات تركيا في ليبيا: الصوت العربي سيكون حاضرًا وقويًا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:23 ص
دكتور أنور قرقاش
دكتور أنور قرقاش
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مصطفى كرم

علّق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، على التدخل السافر من الجانب التركي داخل الحدود العربية وخاصة داخل دولة ليبيا.

وغرد أنور قرقاش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏أكد المجلس الوزاري للجامعة العربية أن الدول الأعضاء لن تقبل بتهميش الدور العربي في قضايا العرب".

وتابع: "الصوت العربي سيكون حاضرا وقويا في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي.".

وأكد قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية "غير الشرعية".

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ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية، وأكد القرار على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة".

وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع، وتحفظت الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، فيما طالبت قطر برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، وإحالتهما للأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن، بحسب القرار الذي نشرته الجامعة العربية، بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

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