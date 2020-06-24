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منوعات

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:08 ص
نقوش
نقوش
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عزة عاطف
عثر أحد المقاولين على عدد من القطع الأثرية النادرة لآيات القرآن الكريم خلال الحفر بجوار «مقبرة المعلاة» في مكة المكرمة، وتم تسليمها للجهات المختصة.

فأثناء حفر المقاول لمشروع مواقف السيارات الذكية بجوار المقبرة عثر على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية "لآيات قرآنية" يعود تاريخ إحداها للعصر العباسي عام ٦٥٥هـ.

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وقد قام المقاول بتسليم القطع الأثرية لجهات الاختصاص بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس «محمد بن عبدالله القويحص»، وأمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور «هشام بن محمد مدني».

كما استمر العمل كما هو في مشروع المواقف الذكية، بينما جرى تسليم هذه الشواهد لوزارة السياحة التي عاينت الموقع باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.

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