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فن

اكتئب بسبب مرض رجاء الجداوي.. روجينا تكشف سبب الوعكة الصحية لـ أشرف زكي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت الفنانة "روجينا" عن سبب وكواليس ما قبل تعرض زوجها، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للوعكة الصحية الأخيرة.

وقالت "روجينا" في لقاء مع et بالعربي، إن زكي استيقظ في الفجر وأخبرها أنه متعب، قائلة: "بالليل الفجر كده صحي وقال لي الحقيني صدري تعبان، روحنا على المستشفى وحصل اللي حصل (تقصد خضوعه لعملية تركيب دعامات بالقلب)".

وتابعت أن ليلة دخوله المستشفى كان قد أجرى مداخلات هاتفية مع برامج تليفزيونية للحديث عن الفنانة رجاء الجداوي، مُوضحة أنه منذ الإعلان عن إصابة "الجداوي" بفيروس كورونا اكتئب وحزن كثيرا.

ووصفت روجينا ما حدث من تفاعل النجوم وتعبيرهم عن حبهم لأشرف زكي وكأنه استفتاء على هذا الحب، معبرة عن سعادتها بكل الدعم الذي وجدته منهم.

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