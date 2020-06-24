AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:19 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
Advertisements
مصطفى كرم

علق محمود العسيلي على دعوى البعض بغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات قبل منتصف الليل بعد انتهاء أزمة كورونا.


وكتب محمود العسيلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏على فكرة في أوروبا في رخص للمطاعم و الكافيهات اللي عايزة تقفل متاخر و دا بيبقى بترخيص مخصوص و بيدفع فيه فلوس اكتر .. في ملايين من المصريين رزقهم مبني على الحاجات اللي إنتوا عايزين تمنعوها و كفاية تقليد اعمى من غير تفكير .. و على فكرة من احلى الحاجات اللي في مصر ان هي مبتنامش ".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎برافو يا عسيلي" و" ‏‎صح عندك حق" و" ‏‎اضافة لكلامك اللي عايز يقفل بدري يقفل.


بـ نظارة شمس.. محمود العسيلي يقضي الإجازة في البحر.. شاهد


يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تغريدته عن كورونا.. متابع يحرج العسيلي "خليك مسئول"

انتى بطلة.. المصريون يدعمون ممرضة تخلى خطيبها عنها بسبب عملها..فيديو

العسيلي لـ شيخ الحارة: الصحفي ميكلمنيش على تليفوني.. وكورونا خدعة

محمود العسيلي يروج لنفسه على التيك توك

ترشيحاتنا

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

ما حكم عملية ربط الرحم لمنع الإنجاب؟ .. الإفتاء تجيب

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

موجز السوشيال ميديا| مطالب بمحاكمة عمرو راضي لاحتكار أدوية تحتاجها مستشفيات العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري