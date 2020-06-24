كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

علق محمود العسيلي على دعوى البعض بغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات قبل منتصف الليل بعد انتهاء أزمة كورونا.







وكتب محمود العسيلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏على فكرة في أوروبا في رخص للمطاعم و الكافيهات اللي عايزة تقفل متاخر و دا بيبقى بترخيص مخصوص و بيدفع فيه فلوس اكتر .. في ملايين من المصريين رزقهم مبني على الحاجات اللي إنتوا عايزين تمنعوها و كفاية تقليد اعمى من غير تفكير .. و على فكرة من احلى الحاجات اللي في مصر ان هي مبتنامش ".







وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎برافو يا عسيلي" و" ‏‎صح عندك حق" و" ‏‎اضافة لكلامك اللي عايز يقفل بدري يقفل.





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يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".