الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

في حادثة مؤلمة هزت الرأي العام الأمريكي والعالمي، أجبرت الشرطة الأمريكية، شابًا، مبتور الأطراف، على الزحف بعيدًا؛ بعد ما قام رجال الشرطة بخلع أطرافه الاصطناعية ، ورشِّهِ برذاذ الفلفل في أثناء احتجاجه على العنصرية ووحشية الشرطة.
وقال شهود عيان إن الشاب لم يكن مسلحًا أو عنيفًا عندما تم رشه برذاذ الفلفل، يوم الأحد، في كولومبوس، بولاية أوهايو، قبل أن يتم خلع ساقيه الاصطناعية منه.
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وما كان على الشاب إلى أن يزحف للحصول على المساعدة الطبية، بينما هرع متظاهرون آخرون إلى الشرطة لاستعادة أطرافه.
تظهر اللقطات المصورة للواقعة، محاولات المتظاهرين الآخرين مساعدته، حيث تمكنوا من استعادة ساقيه الاصطناعية، بينما ظل يصرخ من الألم على الأرض.
وهتف المحتجون باحثين عن مسعف فيما بينهم أو قريب منهم؛ لتركيب الأطراف للشاب.
ووقع الحادث؛ بعد ما حظر عمدة كولومبوس، أندريه جينتر، ومجلس المدينة، مؤخرًا، استخدام رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين السلميين.