الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

في حادثة مؤلمة هزت الرأي العام الأمريكي والعالمي، أجبرت الشرطة الأمريكية، شابًا ، مبتور الأطراف ، على الزحف بعيدًا؛ بعد ما قام رجال الشرطة بخلع أطرافه الاصطناعية ، ورشِّهِ برذاذ الفلفل في أثناء احتجاجه على العنصرية ووحشية الشرطة.





وقال شهود عيان إن الشاب لم يكن مسلحًا أو عنيفًا عندما تم رشه برذاذ الفلفل ، يوم الأحد ، في كولومبوس ، بولاية أوهايو، قبل أن يتم خلع ساقيه الاصطناعية منه.





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وما كان على الشاب إلى أن يزحف للحصول على المساعدة الطبية، بينما هرع متظاهرون آخرون إلى الشرطة لاستعادة أطرافه.





تظهر اللقطات المصورة للواقعة، محاولات المتظاهرين الآخرين مساعدته ، حيث تمكنوا من استعادة ساقيه الاصطناعية، بينما ظل يصرخ من الألم على الأرض.





وهتف المحتجون باحثين عن مسعف فيما بينهم أو قريب منهم؛ لتركيب الأطراف للشاب.



