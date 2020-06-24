ميدو: لا أستطيع التعامل مع رئيس الزمالك.. وأرفض التهكم على الأهلي

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن العمل داخل الزمالك، شرف كبير، خاصة وإن كان المنصب مديرا فنيا.





وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن العمل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، يتطلب طبيعة شخصية معينة لا أملكها، فيجب أن تكون باردا للغاية، مثلما فعل جروس فهو سويسري وكانت دماغه في الثلاجة.





وتابع ميدو: "ما يحدث من تطاول بين مسئولي الأهلي والزمالك على بعضهما أمر مؤسف، وأنا زملكاوي وأرى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي ولكنني لم أتهكم يوما على الأهلي".



