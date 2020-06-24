أستاذ علم أوبئة: فرص نجاح لقاح فيروس كورونا الآن ضعيفة لهذا السبب

صدمت سارة جيلبرت، أستاذ علم الأوبئة في جامعة أكسفورد البريطانية، المواطنين بأن لقاح فيروس كورونا قد لا يعطي النتائج المرغوبة في الفترة القادمة.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اللقاح الذي تسعى جامعة أكسفورد إلى إنتاجه الأيام القادمة أثبت فعاليته، ولكن تشير أستاذ علم الأوبئة إلى أن المرض قد تحور وتغير شكله.





وقالت إنه "بالرغم من أن التحور كان للأفضل وتحول الفيروس من الشرس إلى الضعيف، إلا أنه مع انخفاض حالات الإصابة وضعف الفيروس لن يمكننا تجربة اللقاح بشكل واضح والوقوف على نتائجه والتأكد منها".





وأكدت سارة أن الحالات في معظم أنحاء العالم تتجه إلى الانخفاض، مشيرة إلى أن ذروة المرض على الأغلب وصلت إلى جميع الدول التي وصل لها الفيروس.











وأوضحت أن الفيروس سيظل موجودا ولكن بشكل أضعف من الصورة الأولى التي ظهر عليها، لذلك سيكون من الصعب تشخيص الأعراض.