شاهد.. رجل يمسك بفكي سمكة قرش عملاقة في المحيط

فوجئ المواطنون القريبون من المحيط الأطلنطي ، تحديدا على شواطئ ولاية ديلاوير برجل يصارع سمكة قرش في المياه و يحاول دفعها إلى الشاطئ .





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن المصيفين على شواطئ ولاية ديلاوير القريبة من المحيط الأطلنطي ، فوجئوا برجل يمسك بفك سمكة قرش في المياه .





جرى الصراع بين ذلك الرجل صاحب البشرة السمراء و سمكة القرش في المياه ، وحاول الرجل إبقاء فمها مفتوح خارج المياه ودفعها إلى الخارج ليقضي عليها قبل أن تفترسه .





قام المواطنون على الشاطئ بالتقاط مقاطع فيديو لذلك الرجل في المياه ، و يمكن سماع أصوات السيدات وهن يصرخن من هول المشهد .







