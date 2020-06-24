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منوعات

شاهد.. رجل يمسك بفكي سمكة قرش عملاقة في المحيط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئ المواطنون القريبون من المحيط الأطلنطي ، تحديدا على شواطئ ولاية ديلاوير برجل يصارع سمكة قرش في المياه و يحاول دفعها إلى الشاطئ . 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن المصيفين على شواطئ ولاية ديلاوير القريبة من المحيط الأطلنطي ، فوجئوا برجل يمسك بفك سمكة قرش في المياه . 

جرى الصراع بين ذلك الرجل صاحب البشرة السمراء و سمكة القرش في المياه ، وحاول الرجل إبقاء فمها مفتوح خارج المياه ودفعها إلى الخارج ليقضي عليها قبل أن تفترسه . 

قام المواطنون على الشاطئ بالتقاط مقاطع فيديو لذلك الرجل في المياه ، و يمكن سماع أصوات السيدات وهن يصرخن من هول المشهد . 


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