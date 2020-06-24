الكويت تسجل 505 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء،عن ارتفاع جديد في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، سجلت وزارة الصحة 505 حالة تعاف من الإصابة بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 حالات.





وأكدت الوزارة الكويتية الوزارة تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





وقد أعلنت الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 742 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41033 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.



