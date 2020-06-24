نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على شوارع وميادين محافظة الجيزة اليوم الأربعاء.





وأشارت المصادر إلى ظهور بطء في الحركة المرورية في شارع الهرم بالإتجاهين.





كما يشهد ميدان الجيزة وشارع مراد بطء في الحركة المرورية مع استقرار الحالة المرورية بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة.





وتظهر كثافات مرورية على محور صفط اللبن وكوبري ثروت بإتجاه جامعة القاهرة، مع استقرار الحركة على شارع السودان.





كما تستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل بمناطق شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة والدقي وإمبابة والكيت كات.





وتستقر الحالة المرورية على شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية، وكوبري 6 أكتوبر بمناطق العجوزة.



