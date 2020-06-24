AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون مع الفاو.. الزراعة: تنفيذ 150 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
Advertisements
شيماء مجدي
يقوم مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة ( SAIL) التابع لوزارة الزراعة  والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية( IFAD) تنفيذ عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات (المحاصيل – الخضر -  الفاكهة – الإنتاج الحيوانى – التكنولوجيا المبتكرة)  بمناطق عمل مشروع SAIL (مطوبس – مصر الوسطى – مصر العليا) وبالتعاون مع مع منظمة الأغذية والزراعة FAO.

ويتم ذلك تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفي إطار دور الوزارة فى تقديم الدعم الإرشادى للمزارعين. 

ويقول د هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع انه تم الإتفاق مع منظمة الفاو على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الإستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية وأضاف بأن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان. 

من ناحيته قال د مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ( gef) ان هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامج ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع (سيل) علي مساحة 90 الف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة واضاف علام ان الفاو تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وانواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من اثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية اخري كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية.

والجدير بالذكر ان مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall)قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير  فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في كفر الشيخ وبني سويف.. الزراعة: 112 مشروعًا صغيرًا لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا.. صور

ترشيحاتنا

بإجمالي 5 آلاف عالق.. مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية وتغادر 33 أخرى

جملة شوهت وجه ندى إيهاب في القليوبية.. إسلام التركى يلقى مياه نار على وجه خطيبته السابقة: محدش هيتجوزك غيري.. ووالد الفتاة: حسبي الله ونعم الوكيل.. صور

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

الزمالك يوافق على حضور كارتيرون اجتماع اللجنة الخماسية لمناقشة ملف عودة الدوري

في ذكرى رحيله.. تعرف على مهنة يوسف داوود قبل التمثيل

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج