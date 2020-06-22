تسببت فى انتشار كورونا بالصين..احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك

سكان بكين من تناول سمك السلمون أو شراء المأكولات البحرية المستوردة، وأغلقت سوق الأسماك وأوقفت شحنات السلمون المستوردة بعد الشكوك أن يكون السلمون المستورد السبب في انتشار كورونا في الفترة الأخيرة.

قوام لحم السمك: فلابد أن يكون متماسكا، ولا

قوام لحم السمك: فلابد أن يكون متماسكا، ولا يتغير قوام اللحم من شاد ومتماسك إلى طري يخرج من العصير عند الضغط عليه مع سهولة انفصاله من العظم.

تغير في الرائحة : بحيث تكون رائحة كريهة أو تعفن أو نشادر .

تغير في الرائحة : بحيث تكون رائحة كريهة أو تعفن أو نشادر .

- لابد أن تكون رائحة الأسماك طازجة ولا توجد بها رائحة تعفن

- لابد أن تكون رائحة الأسماك طازجة ولا توجد بها رائحة تعفن

خصائص الأسماك المملحة الجيدة :





- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار

- أن تكون السمكة متماسكة القوام

- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .

- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .









علامات فساد الأسماك المملحة :-





- تغير لون جلد «الأسماك المملحة المخللة» إلى لون بني .





-تكون عدسة العين في «الأسماك المملحة المخللة» شديدة العكارة.





- الجلد في «الأسماك المملحة المخللة» يكوم متجعد غروي زنخ.





- إذا عمل قطاع طولي بعضلات «الأسماك المملحة المخللة» وتبين أن بني محمر أو أحمر مزرق والرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك والطعم حلو لتكون الجلسرين.



