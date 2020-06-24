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رياضة

اليوم.. اللجة الخماسية تناقش مدربي الأندية مصير عودة الدورى الممتاز

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:33 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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يسرى غازى
تجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني غدا الاربعاء مع المديرين الفنيين لفرق الدورى الممتاز فى حضور الإدارة الفنية وإدارة المسابقات لحسم مصير الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع المدربين كافة المعوقات الفنية امام عودة اللاعبين الى الفورمة الفنية والجاهزية البدنية استعدادا لعودة الدورى الممتاز. 
  
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مع الأندية من أجل الوقوف على ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وبدأت الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضى بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

واجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الماضي مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وسبق ذلك الاجتماع  بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما تم تخصيص يوم الخميس الماضب للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. 

واجتمعت أيضا اليوم الثلاثاء اللجنة الخماسية المؤقتة باندية الجيزة وبنى سويف والقاهرة والفيوم من القسم الثالث.
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