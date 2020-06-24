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رياضة

انتر ميلان في مواجهة سهلة امام ساسولو بالدورى الايطالي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:35 ص
أنتر ميلان
أنتر ميلان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق انتر ميلان منافسه ساسولو اليوم علي ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدورى الايطالي . 

ويدخل فريق انتر ميلان المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الصراع علي صدارة جدول الترتيب او حجز مركز للتأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل . 

ويدخل فريق ساسولو المباراة بهدف تحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن مراكز الخطر والهبوط لدوري القسم الثاني . 

ويحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بينما جاء ساسولو في المركز ال12 برصيد 32 نقطة
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