انتر ميلان في مواجهة سهلة امام ساسولو بالدورى الايطالي

يستضيف فريق انتر ميلان منافسه ساسولو اليوم علي ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدورى الايطالي .





ويدخل فريق انتر ميلان المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الصراع علي صدارة جدول الترتيب او حجز مركز للتأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل .





ويدخل فريق ساسولو المباراة بهدف تحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن مراكز الخطر والهبوط لدوري القسم الثاني .





ويحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بينما جاء ساسولو في المركز ال12 برصيد 32 نقطة