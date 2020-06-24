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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:49 م
توزيع 700 صندوق قمامة
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد على الوحدات المحلية بحي شرق وغرب ومركز المنصورة لينضموا لمنظومة النظافة بالمحافظة. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين وقد بدأنا فعليا في التطبيق في مختلف المجالات ،وفيما يخص منظومة النظافة يتم توزيع صناديق القمامة على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف مدن المحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة والتي تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضمن الخطة التي وضعها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لرفع وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة . 

وأوضح مختار أن المنظومة الحديثة للنظافة ليست قاصرة على مدينة المنصورة وحدها بل تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة،مؤكدا على أن جميع المحلات سيوضع أمامها صناديق لجمع القمامة، بالإضافة إلى الصناديق الكبيرة التي سيتم العمل بها في كل الشوارع.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الصناديق التى تم ويتم توريدها تأتى فى إطار مشاركة المجتمع المدنى الذى يعد شريك أساسى فى تطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تصب فى صالح المواطنين.
محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية
محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية
محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية
محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية
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