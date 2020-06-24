البابا تواضروس: الله خلق الجميع ويحب الجميع دون استثناء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم، الأربعاء، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو المقبل .
وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل، الأية 26 "صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض" وهى العظة التى القاها بولس الرسول في أثينا، لافتا إلى أن هذه الأية تتحدث عن البعد الانساني حيث أن كل إنسان من كل مكان ينتمى إلى العائلة البشرية من كل انحاء الأرض.
أقرأ أيضا ..
المبادئ الإنسانية يجب أن يلتزم بها الجميع، وتكون أفضل عندما يضاف عليها الروح المسيحية.
وأضاف البابا تواضروس أن الله خلق الجميع ويحب الجميع دون استثناء، وهو ما نراه في الهيئات العامة التى تقدم خدماتها للجميع دون تمييز، كما تفعل هيئة الصليب الأحمر، موضحا أن السيد المسيح مات على الصليب وهو فاتح أحضانه لكل البشر،
وطالب البابا تواضروس بالصلاة من أجل الوعاظ او خدام الكلمة، وكل من يخدم كلمة الإنجيل وهم هؤلاء الذين يحثون الناس على التوبة، في كل مكان ومن اجل يستخدمهم الله في الكلمة التى يعيشوها وتكون تقديم الكلمة ليس بمعسول الكلام ولكن عن حياة يعيشونها بصدق، وهؤلاء لهم دور في الحياة المسيحية على مدى تاريخية، والعظة في القداس تكون كلمة تعليمية تصل لكل الناس.