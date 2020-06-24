AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبر الفيديو كونفرانس.. تعليم المنوفية لمتابعة أعمال لجان الثانوية العامة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
عقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، الخميس، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات وحضور رؤساء لجان الثانوية العامة بنطاق محافظة المنوفية كل بإدارته.
 



 وذلك عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والخاصة بضمان المتابعة الجادة وحسن سير العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة والمساعدة في حل جميع المعوقات وإزالة السلبيات التي رصدتها غرفة عمليات الوزارة والمديرية.


وشدد "سويد" على ضرورة تسهيل مهمة عضو لجنة الإدارة وعضو ضبط الأداء الإلكتروني الجديد باللجنة للقيام المكلفين بها، وتقديم جميع أوجه الدعم لهما تنفيذا لتعليمات نائب الوزير.


وأكد وجود تعليمات مشددة للتوجيه المالي والإداري لمتابعة جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم المنوفية: منع دخول أي فرد امتحانات الثانوية العامة إلا بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

تعليم المنوفية يتابع عمليات تعقيم لجان الثانوية العامة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. تعليم المنوفية تتسلم معدات وأجهزة تعقيم اللجان

نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان الثانوية العامة ويحذرهم من تكرار أخطاء الأحد الماضي.. ويتعهد بصرف حافز 25% للجان المنضبطة.. ويعلن استبعاد رئيس لجنة الغش الجماعي

رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة يتلقون تعليمات رسمية جديدة لزيادة انضباط العملية الامتحانية

ترشيحاتنا

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

يخلص الجسم من السموم والفضلات ويعزز فقدان الوزن.. 11 فائدة لتناول الليمون

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

دراسة جديدة: شمس الصيف تقتل فيروس كورونا في 34 دقيقة.. وخليك في البيت أكثر ضررا

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

كارتيرون الأبرز.. حضور 9 مدربين اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حالة غامضة.. سيدة تكتسب مهارة لا تصدق بعد فقدانها القدرة على التحدث لشهرين