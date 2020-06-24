عبر الفيديو كونفرانس.. تعليم المنوفية لمتابعة أعمال لجان الثانوية العامة

عقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، اليوم، الخميس، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات وحضور رؤساء لجان الثانوية العامة بنطاق محافظة المنوفية كل بإدارته.

















وذلك عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والخاصة بضمان المتابعة الجادة وحسن سير العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة والمساعدة في حل جميع المعوقات وإزالة السلبيات التي رصدتها غرفة عمليات الوزارة والمديرية.









وشدد "سويد" على ضرورة تسهيل مهمة عضو لجنة الإدارة وعضو ضبط الأداء الإلكتروني الجديد باللجنة للقيام المكلفين بها، وتقديم جميع أوجه الدعم لهما تنفيذا لتعليمات نائب الوزير.







