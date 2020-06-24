روسيا تزود العراق بمعلومات عن علاج كورونا

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن روسيا زودت بلاده بمعلومات عن العلاج الروسي الجديد الخاص بفيروس كورونا المستجد.





وقال التميمي اليوم الأربعاء، إن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة المعلومات المرسلة من روسيا بشأن علاج فيروس كورونا، لافتا إلى أن "أغلب الحالات المسجلة لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض".





كانت الأمم المتحدة وجهت اليوم تحذيرا قويا للعراق بشأن التهاون والاستهتار بفيروس كورونا، مؤكدة أن "الثمن سيكون باهظا".





ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق تمكن من تحمل الأشهر الأولى بعد تفشي كورونا في العالم، لكن التهاون مع الفيروس سيكون ثمنه باهظا".





ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 34502، وحالات الشفاء 15753، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251.