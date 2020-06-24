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محافظات

لجان مشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالوادى الجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
شكلت محافظة الوادي الجديد، لجان مرور مشتركة من هيئات " السياحة – البيئة – الصحة" لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنشآت السياحية والمقاهي والمساجد استعدادًا لفتحها.

 وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي طبقا لاشتراطات مجلس الوزراء.
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أضاف الزملوط، أنه صدرت توجيهات لرؤساء المراكز الإدارية والقطاعات والأحياء بمراجعة الإجراءات مع أصحاب المقاهي، وأخذ اقرارات عليهم بالالتزام بنسبة الـ 25% لجلوس النزلاء، مؤكدًا أنه سيحكمنا الواقع عند تطبيق القرارات وطبقًا لمساحة المقهى، كما سيجري إغلاق المقاهي الغير ملتزمة بتنفيذ إجراءات التباعد بين الطاولات على المقاهي.

من جانبه أوضح فضيلة الشيخ رمضان يوسف،  وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أنه جرى التنبيه على موظفي المساجد من عمال ومقيمي الشعائر بافتتاح المساجد لاستقبال المصلين بإجراءات احترازية اعتبارًا من يوم السبت المقبل ومن أهم التنبيهات، التنبيه على رواد المساجد أن يكون لدي كل مصلي لديه السجادة الخاصة به، مع ارتداء الكمامات وإقامة الصلاة مباشرة عقب الانتهاء من الأذان والانصراف للجميع عقب انتهاء الصلاة بحد أقصى عشر دقائق وإغلاق دورات المياه.

وأضاف رمضان، أن كل إدارة تواصل تحديد عدد المساجد التي سيجري فتحها للمصلين على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، مع الالتزام بتنفيذ تعليمات وقواعد الوزارة دون تهاون، حيث سيجري إغلاق دورات المياه نهائيا، وعدم فتح دور المناسبات والأضرحة وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة غير الصلاة.

لفت رمضان، إلى أن الإمام أو المسئول عن المسجد سيتواجد في جميع الصلوات، مع عدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وعدم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، والاقتصار على المساجد فقط دون الزوايا.

ولفت إلى، أن مساجد الوادي الجديد تستوعب المصلين، حيث تم وضع علامات التباعد بين المصلين، والزامهم بارتداء الكمامات اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، وهناك اتجاه لتوفير عدد من الكمامات الاحتياطية التي تستخدم بشكل شخصي لضمان حماية المصلين والأئمة من فيروس كورونا، في ظل أن الأمر وعي صحي وحماية للمواطنين وسط ممارسة العبادة بكل سهولة دون تهاون أو استهتار.

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