عكس توقعاتي.. ميجان ميركل تتحدث عن أول لقاء مع كيت ميدلتون





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن ميجان ميركل كانت متوقعة أن تنبذ في اللحظات الأولى التي دخلت فيها القصر الملكي واختلاف الحياة داخل القصر.





أعلنت ميجان في تصريحات لها ، أن أول لقاء بينها وبين كيت ميدلتون كان ودودًا للغاية، وأكدت أن كيت حاولت تخفيف حدة التوتر التي تعرضت له ميجان في أول يوم تدخل فيه القصر والتعرف على العائلة الملكية قبل خطبتها على الامير هاري.





وأشارت ميجان أن اللقاء الأول كان عكس توقعاتها فقد ظنت أن كيت ستتعالى عليها، ولكنها كانت تعاملها بكل لطف وود، وكانت تصطحبها معها في كل المناسبات، واعتبرها ضمن العائلة الملكية بعد لقائهما الأول.

انتشرت شائعات كثيرة حول علاقة الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الامير وليام، والأميرة ميجان ميركل، زوجة الأمير هاري، بعد قرار الثنائي الأخير بالتخلي عن المسئولية الملكية وترك القصر الملكي.