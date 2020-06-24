حكم الكتابة في المصحف للتعلم.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز الكتابة في المصحف والتحديد بالقلم للتعلم ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء.





وأجاب عبدالسميع، قائلًا: إن التحديد في المصحف بغرض الحفظ أو معرفة الأحكام حلال وجائز ولا شيء فيه، مشيرا إلى أن هذا لا يتعارض مع أمر الرسول بتجريد القرآن من الكتابة؛ فهذا خاص بالعصر الأول.





وأضاف- بأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان ينزل عليه الوحي بالقرآن، فيمليه على الصحابة، ويكتبوه في ألواح العسف والنخاف ودروع الماشية والأدوات الكتابية المتوافرة في هذا العصر.





وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك حتى لا يُكتب بجوار القرآن الكريم حديث شريف فيعتقد بأنه من القرآن.





وفي خلاصة فتواه، أكد عبد السمع أن الكتابة في المصحف والتحديد بالقلم للتعلم لا يسبب أي إشكال في هذا الوقت، لأن القرآن مستقر، ولكل شخص نسخة خاصة به أو أكثر.