أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهد الجاسوس مرسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعزول مرسي يتحدث عن عشيرته وجماعته من الإخوان فقط لا غير ولا يتحدث عن الشعب المصري .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهد الجاسوس مرسي ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان قاموا بمحاصرة الكاتدرائية في العباسية في أبريل 2013 وارتكبوا جريمة في حق الأقباط ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان لا يعرفون المواطن المصري القبطي وحقوقه في مصر".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي مهدي عاكف فضل الماليزي عن المصري المسيحي في مصر".



