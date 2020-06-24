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أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهد الجاسوس مرسي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  المعزول مرسي  يتحدث عن عشيرته وجماعته من الإخوان فقط لا غير ولا يتحدث عن  الشعب المصري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    لأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهد الجاسوس مرسي ". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الإخوان قاموا بمحاصرة  الكاتدرائية في العباسية  في أبريل 2013 وارتكبوا جريمة في حق الأقباط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الإخوان لا يعرفون المواطن المصري القبطي وحقوقه في مصر".

 ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الإرهابي مهدي عاكف فضل الماليزي عن المصري المسيحي  في مصر".

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