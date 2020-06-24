صحة الإسماعيلية: انطلاق مبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال أول يوليو

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالاسماعيلية انطلاق مبادره التطعيم ضد شلل الأطفال أول يوليو بجميع الوحدات الصحيه ومكاتب الصحه على مستوى المحافظه بالحقن بطُعم السولك على جرعتين يفصل بينهما شهر.





واضاف ان الحملة تستهدف الاطفال مواليد الفتره من ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٢٢ من المصريين والاجانب المقيميين .





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ووجه وكيل الصحة عنايه اولياء الامور باحضار شهاده ميلاد الطفل مع إتخاذ الإجراءات الاحترازيه بالالتزام بارتداء الكمامه وان يرافق الطفل شخص واحد منعا للتزاحم.





وأشار الي ان الحملة تاتي في اطار تحقيق الهدف القومي للقيادة السياسية و للحفاظ على مصرخاليه من شلل الأطفال.







