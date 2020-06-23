رئيس قناة السويس: تسيير السفن ذاتيا يعتبر التكنولوجيا الأحدث في الملاحة البحرية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، مواكبة الهيئة للتكنولوجيا الأحدث في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، فضلا عن متابعة كافة خطط التطوير والتحديث بقطاع النقل البحري، وكل ما هو جديد بشأن السفن المسيرة ذاتيا باعتبارها التكنولوجيا الأحدث في مجال الملاحة البحرية.





جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمتها غرفة الملاحة العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان السفن المسيرة ذاتيًا بين ما هو موجود والمتوقع، بحضور نخبة من ممثلي قطاع النقل البحري في مصر والعالم العربي.





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وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجية الطموحة للهيئة2023 ترتكز على عدة محاور.





ولفت إلى أن أبرز هذه المحاور هي، تعزيز التحول الرقمي الكامل لاسيما منظومة مراقبة حركة الملاحة والخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن العابرة بالتوازي مع رفع كفاءة العنصر البشري من مقدمي الخدمات الملاحية ومرشدي الهيئة عبر برامج التدريب المستمرة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.





واختتم رئيس هيئة قناة السويس، أن ما سبق يعزز المكانة الرائدة للقناة كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانًا.







