خبير شئون دولية: الحل السياسي هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الليبية

قال الدكتور هشام البقلي، الخبير في الشؤون الدولية، إن تركيا لا تُريد احتلال دولة ليبيا ولكنها تُريد السيطرة على النفط والغاز وثروات ليبيا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أردوغان يريد إعادة جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى في المنطقة العربية على الحدود بين ليبيا ومصر





وأضاف "البقلي"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي عبر الفيديو كونفرانس، في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لابد من دعم عربي قوي وعالمي في ليبيا، وإقامة مؤسسات حقيقية وطنية داخل ليبيا لكي تبني مرة أخرى بأيد أبناءها لأنه لا يمكن لمعتدي خارجي أن يبني البلاد .





وتابع: "الحل السياسي هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، لأن هذا البند يؤكد موقف مصر الثابت في كافة القضايا العربية، خاصة وأن الدولة المصرية على مر السنين تدعم الحلول السلمية للخروج من الأزمات، سواء في الملف السوري أو الملف اليمني وحتى في الملف الليبي.





وأوضح أن مصر تقدم يد العون للحلول الإيجابية والحلول السلمية وهو أمر إيجابي لأن الحروب تؤدي إلى الخراب والانهيار والدمار في كل شيء.



