AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الأزهر تبدأ تطهير وتعقيم المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في الامتحانات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:42 م
تطهير المدن الجامعية
تطهير المدن الجامعية
Advertisements
محمد شحتة
قررت جامعة الأزهر، فتح أبواب المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة، ويتم التسكين قبل موعد الامتحان بيومين على حسب جدول كل كلية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الرابع من يوليو المقبل.

وبدأت الجامعة في عمليات تطهير وتعقيم كل أرجاء المدن الجامعية في داخل المباني والغرف والشوارع استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات.
ويحق للطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات نهاية العام 2019-2020 نظرا للظروف الراهنة، التقدم بطلب للكليات قبل بدء الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها الكليات، ويمكن للطلاب التقدم بطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية المتقدم.

وأكدت الجامعة على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي  الجامعة من  إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام  المشاركين في عملية الامتحان  للأقنعة الواقية (الماسكات)  والمطهرات  فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ويكون الاعتذار في هذه الحالة يكون عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني 2019-2020، وبالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت أثناء الامتحانات، وفي كلتا الحالتين لا يعد الطالب راسبا ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثاني لهذا العام ويحتفظ بتقديراته ودرجاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأداء امتحانات نهاية العام.. المدن الجامعية بجامعة العريش تستعد لاستقبال طلاب الفرق النهائية

جامعة جنوب الوادي تعيد فتح مدنها لطلاب الفرق النهائية.. التقديم من هنا

جامعة سوهاج: امتحانات الفرق النهائية في موعدها وإعادة فتح المدن الجامعية

إيذانا بإعادة فتحها.. جامعة سوهاج تهيئ مدنها الجامعية لاستقبال امتحانات المراحل النهائية

1 يوليو امتحانات الفرق النهائية بالمعاهد العليا الخاصة.. ومد العام الجامعي فيها إلى 15 سبتمبر

الأعلى للجامعات يقر السماح للطلاب بالاعتذار عن الامتحانات بسبب كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

للسكري والمناعة والأسنان .. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل يومياً

ترامب: طاعون فيروس كورونا انتهى

الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الخامس بسبب كورونا: أنا بريء وهي ست نكدية

الداخلية : الإفراج عن 530 من نزلاء السجون

الري: مصر أكبر دولة جافة في العالم.. واعتمادها على النيل بنسبة 95%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور

بنفس الملابس مع صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور

لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ