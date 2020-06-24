جامعة الأزهر تبدأ تطهير وتعقيم المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في الامتحانات

قررت جامعة الأزهر، فتح أبواب المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة، ويتم التسكين قبل موعد الامتحان بيومين على حسب جدول كل كلية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الرابع من يوليو المقبل.





وبدأت الجامعة في عمليات تطهير وتعقيم كل أرجاء المدن الجامعية في داخل المباني والغرف والشوارع استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات.

ويحق للطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات نهاية العام 2019-2020 نظرا للظروف الراهنة، التقدم بطلب للكليات قبل بدء الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها الكليات، ويمكن للطلاب التقدم بطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية المتقدم.





وأكدت الجامعة على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.





ويكون الاعتذار في هذه الحالة يكون عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني 2019-2020، وبالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت أثناء الامتحانات، وفي كلتا الحالتين لا يعد الطالب راسبا ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثاني لهذا العام ويحتفظ بتقديراته ودرجاته.