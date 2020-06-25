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رياضة

5 حالات إيجابية لـ فيروس كورونا بنادي طنطا .. تفاصيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:34 ص
لاعبو نادي طنطا
لاعبو نادي طنطا
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حسام الحارتي
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد المصرى لكرة القدم، ظهور 5 حالات إيجابية بفريق طنطا عقب إجراء المسحة الاولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى ويجرى الآن عزل المصابين.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادًا للعودة للتدريبات.

وتعرض اثنان من أعضاء الجهاز الفني للفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين.

وقرر مسئولو نادي طنطا عزل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للحفاظ عليهم.
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